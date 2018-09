Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhänderns sei breit aufgestellt und in einer insgesamt attraktiven Branche tätig, schrieb Analyst Thomas Burlton in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings fehlten derzeit Kurstreiber. Es gebe attraktivere Werte in der Branche./mis/zb Datum der Analyse: 31.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-09-03/10:33

ISIN: DE000A1DAHH0