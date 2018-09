Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August erwartungsgemäß eingetrübt. Nach einer leichten Erholung im Juli sank der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,5 Punkte auf 54,6 Zähler, wie das Institut am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein erstes Erhebungsergebnis wurde damit bestätigt.

In den vergangenen Monaten hat sich der Indikator spürbar eingetrübt, was auf ein deutlich langsameres gesamtwirtschaftliches Wachstum hindeutet. Auch offizielle Wachstumsdaten aus der Eurozone und einzelnen Euroländern zeigen ein schwächeres Wirtschaftswachstum seit Jahresbeginn an. Die meisten Volkswirte rechnen aber nicht mit einem harten Konjunktureinbruch, sondern eher mit einer geringeren Wachstumsdynamik.

In Deutschland und Italien trübte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen ein, während sie sich in Frankreich und Spanien aufhellte. Für Belastung sorgte laut Markit nicht die Produktion der Unternehmen, sondern vielmehr der Auftragseingang - insbesondere aus dem Ausland.

Laut Markit-Chefökonom Chris Williamson ist die schwächere Auslandsnachfrage auf den aufwertenden Euro und eine generell höhere Risikoscheu zurückzuführen. Für Verunsicherung sorgten Ängste vor einem Handelskrieg, der Brexit und andere politische Verwerfungen. Darunter leide auch der Stellenaufbau der Unternehmen.

Die Daten im Überblick:

^Region/Index August Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Verarb. Gew. 54,6 54,6 54,6 55,1

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 55,9 56,1 56,1 56,9

FRANKREICH

Verarb. Gew. 53,5 53,7 53,7 53,3

ITALIEN

Verarb. Gew. 50,1 51,2 --- 51,5

SPANIEN

Verarb. Gew. 53,0 52,5 --- 52,9°

(Angaben in Punkten)

