Die Kreditplattform Funding Circle bereitet den Gang an die Börse in London vor. Mit dem Börsengang an der London Stock Exchange (LSE) will Funding Circle rund 300 Millionen britische Pfund (335 Millionen Euro) über eine Kapitalerhöhung einnehmen, wie der führende Online-Marktplatz für Kredite für kleine Unternehmen in Großbritannien, den USA, Deutschland und den Niederlanden am Montag in London mitteilte.

Zudem kündigte das Unternehmen an, dass sich Altaktionäre darunter auch Mitarbeiter von Anteilsscheinen trennen wollen. Funding Circle werde möglicher Weise mindestens ein Viertel des Unternehmens verkaufen und sei insgesamt mit rund zwei Milliarden US-Dollar (1,55 Mrd Pfund) bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Einen großen Interessenten an den Aktien von Funding Circle gibt es bereits. Die Beteiligungsholding Heartland A/S des dänischen Milliardärs Anders Holch Povlsen plane, zehn Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals bis zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens von 1,65 Milliarden Pfund zu erwerben. Heartland ist auch an dem Online-Versandhändler Zalando beteiligt.

"Die heutige Ankündigung ist der Beginn der nächsten Etappe unserer aufregenden und transformierenden Reise", sagte Unternehmenschef Samir Desa. In den vergangenen acht Jahren habe Funding Circle hart daran gearbeitet, eine Plattform zu schaffen, die in jedem Markt, in dem das Unternehmen tätig sei, die Nummer eins sei. Den Börsengang sollen Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Numis Securities begleiten./mne/zb/mis

