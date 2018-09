Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bayer von 137 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am Mittwoch anstehenden Quartalszahlen, die erstmals Monsanto umfassen, dürften erneut von der Währungsentwicklung belastet werden, schrieb Analyst Tim Race in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Unsicherheiten über die konkrete Bilanzierung des neuen Konzerns dürften die Konsensschätzungen eine weite Spanne umfassen. Der Analyst rechnet mit einem Umsatz-Anstieg von sieben Prozent und einem Anstieg beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) vom fünf Prozent./mf/zb Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-09-03/10:37

ISIN: DE000BAY0017