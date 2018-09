Die Lufthansa kämpft weiter mit Verspätungen und Flugabsagen. Schuld daran sind auch anhaltende Probleme mit dem neuen A320neo und seinen unzuverlässigen Motoren. Und jetzt könnte es noch schlimmer kommen.

Selten war Lufthansa-Chef Carsten Spohr so demütig. "Es ist unbestritten, dass wir als Lufthansa daran einen großen Anteil haben", sagte der 50-Jährige vor wenigen Tagen zerknirscht auf dem Sommerfest des Konzerns über den Rekord an Flugausfällen und Absagen.

Auf mehr als 10.000 gestrichene oder stark verspätete Flüge kam die Lufthansa in diesem Jahr bislang. Offiziell suchte die Linie die Schuld vor allem bei schlechtem Wetter und Streiks. Nun gestand der Manager ein, dass sich der Konzern beim Eingliedern des Ex-Rivalen Air Berlin übernommen hat. "Die Lufthansa-Gruppe arbeitet in einem 110-Prozent-Modus. Mancher wird sagen, in einem 120-Prozent-Modus", so Spohr. Doch gleich ergänzte er: "Es ist ein gemeinsames Problem der Branche - über uns Airlines hinaus."

Besonders stört den Manager mit dem Pilotenschein der Beitrag eines Geschäftspartners, der bei den Mitschuldigen zuvor noch nicht auftauchte: Airbus. Dessen Mittelstreckenjets A320neo (neo steht kurz für New Engine Option) funktioniert gut zweieinhalb Jahre nach der Einführung der neuen Motoren nicht wie versprochen. Wegen der anhaltenden technischen Probleme konnten in diesem Jahr mehrere tausend Flüge nicht wie geplant starten.

Die Probleme begannen bereits bei den ersten Auslieferungen der A320neos Ende 2015: Die Motoren mussten nach der Landung bis zu fünf Minuten gekühlt werden bevor sie erneut gestartet werden konnten. Später folgten Schwierigkeiten mit Öldichtungen, erhöhten Vibrationen und anderen Komponenten wie dem Hochdruckverdichter. Gleichzeitig kam der Triebwerkhersteller Pratt & Whitney mit der Produktion nicht nach, weil die nötigen Veränderungen schwerer umzusetzen waren als erwartet.

Dass die Pannen bis heute nicht wirklich unter Kontrolle sind, trifft Lufthansa nun auf zweierlei Weise.

So hat Airbus der Linie in diesem Jahr mangels Motoren ...

