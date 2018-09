Der heimische Porr -Konzern verkündet einen neuen Auftrag. Konkret realisiert die Porr für die Dubai Municipality gemeinsam mit Belhasa Six Construct das "Deep Tunnel Storm Water System" - Projekt. Das Tunnelprojekt soll rechtzeitig vor Beginn der Expo 2020 abgeschlossen werden. Insgesamt sind mehr als 600 internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGE an dem Projekt beteiligt. Mit dem Infrastrukturprojekt gelingt der Porr der Markteintritt in den zukunftsträchtigen Wirtschaftsraum der Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Auftragsvolumen der Arbeitsgemeinschaft beträgt rd. 300 Mio.Euro. CEO Karl-Heinz Strauss: "Dubai ist einer der zentralen Orte für den arabischen Wirtschaftsraum. Der Markteintritt in den Vereinigten Arabischen...

