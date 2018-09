Die Commerzbank hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Die verspätete Bekanntgabe der Kennziffern des Pharma- und Chemiekonzerns resultiere aus der jüngst abgeschlossenen Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Montag vorliegenden Studie. Sein Bewertungsmodell habe er an den Deal angepasst und seine Umsatz- und Gewinnprognosen (bereienigtes Ebitda) für die Jahre 2018 bis 2021 entsprechend erhöht./edh/zb Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BAY0017