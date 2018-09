Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fresenius von 73 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Halbjahr dürfte für die Krankenhaussparte Helios schwierig werden, während sich die übrigen Unternehmensbereiche gut entwickelten, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei zwar interessant geworden, doch die strukturellen Veränderungen bei den Krankenhäusern in Deutschland begrenzten das Potenzial./mf/zb Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-09-03/10:54

ISIN: DE0005785604