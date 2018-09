Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,80 Euro belassen. In den vergangenen drei Jahren habe die Entwicklung des Bauunternehmens eng mit dem europäischen Einkaufsmanagerindex korreliert, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte sich der Konjunkturindikator weiterhin erholen, dürfte dies die Kursentwicklung stützen, zumal Saint Gobain 20 bis 25 Prozent günstiger bewertet sei als der Wettbewerber CRH./mf/zb Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-09-03/10:55

ISIN: FR0000125007