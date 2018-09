Unterföhring (ots) - 3. September 2018. Besonderer Sonntagabend: Tim Burtons Romanverfilmung "Die Insel der besonderen Kinder" erzielte hervorragende 19,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern und sicherte sich damit den Prime-Time-Sieg am Sonntagabend. Sehr gute 10,7 Prozent in dieser Zielgruppe machen ProSieben zugleich zum Tagesmarktführer am Sonntag.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 03.09.2018 (vorläufig gewichtet: 02.09.2018)



