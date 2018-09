US-Präsident Donald Trump will laut einem Bericht kommende Woche neue China-Zölle umsetzen. Zudem schlägt er ein EU-Angebot zu Null-Autozöllen aus. An den Börsen zeigt sich eine gewisse Nervosität.

Das Thema Zollstreit lässt die Anleger nicht los. "Der drohende Dämpfer für das globale Wirtschaftswachstum durch die ramponierten amerikanisch-chinesischen Beziehungen bleibt im Zentrum der Märkte", sagte Analyst Dean Popplewell vom Handelshaus Oanda. Der deutsche Leitindex Dax verlor ein Prozent auf 12.364 Punkte, sein europäisches Pendant EuroStoxx50 gab 1,1 Prozent auf 3392 Zähler nach. Auch Anleger an der Wall Street hielten sich vor der feiertagsbedingten Pause in den USA am Montag zurück. Die amerikanischen Börsen lagen bis zum Handelsende in Europa leicht im Minus.

US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge am Mittwoch Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Kraft setzen. Über die Hälfte des Handels mit China wäre damit durch Sonderzölle belastet, sagte Experte Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Da Trump die Eskalationsspirale weiter anheize, werde eine Reaktion Chinas mit Gegenzöllen ...

