Rendity startet erste Portfoliofinanzierung DGAP-News: Rendity GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Rendity startet erste Portfoliofinanzierung 03.09.2018 / 11:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ Rendity startet erste Portfoliofinanzierung - Sanierung bzw. Ausbau zweier Immobilien mit 26 Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Weltkulturerbe Schloss Schönbrunn - 6,5 Prozent Rendite p.a. bei 30 Monaten Laufzeit - Bislang zweitgrößtes Rendity-Projekt mit einem Volumen von 1,25 Mio Euro Wien, 03.09.2018 - Das auf die Finanzierung von Immobilienprojekten spezialisierte österreichische Crowdinvestingunternehmen Rendity startet nach der Eintragung in das deutsche Register für Finanzanlagenvermittler mit dem ersten Projekt, das auch deutschen Privatinvestoren angeboten wird. Das "Portfolio Wien West - Schönbrunn" besteht aus zwei historischen Objekten in unmittelbarer Nähe zu Schloss Schönbrunn, einer der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Wiens und Weltkulturerbe. Diese werden vom Immobilienentwickler ADRIALE umfassend revitalisiert und erweitert. Mit einem Platzierungsvolumen von 1,25 Mio. Euro ist das Projekt das zweitgrößte in der Rendity-Unternehmensgeschichte. Anleger erhalten eine jährliche Rendite von 6,5 Prozent bei 30 Monaten Laufzeit. Die beiden Projekte befinden sich in zentraler, zentrumsnaher Lage und profitieren vor allem von der Nähe zum Schönbrunner Schlosspark. Das beliebte Naherholungsgebiet mit imperialer Kulisse ist nur zwei U-Bahn-Stationen entfernt. Die Wohneinheiten in den beiden Projekten sind zwischen 26 m² und 122 m² groß, werden umfassend saniert und um großzügige Freiflächen wie Balkone, Loggien, Wintergärten und Terrassen ergänzt. Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist hervorragend: Der U-Bahn-Knoten Längenfeldgasse ist nur fünf Gehminuten entfernt, die Fahrzeit ins Zentrum beträgt knapp zehn Minuten. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Lokale befinden sich auf der fußläufig erreichbaren Mariahilfer Straße, der größten Einkaufsstraße Österreichs. Alle Wohneinheiten sollen nach Abschluss der Umbauarbeiten verkauft werden. Der Baubeginn für beide Projekte wird im vierten Quartal 2018 erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant. "Wien ist eine der dynamischsten Metropolen Europas und eine der am stärksten wachsenden Städte im deutschsprachigen Raum. Dank eines Bevölkerungswachstums um jährlich rund 20.000 Personen wird 2022 bereits die Zwei-Millionen-Marke überschritten werden. Gleichzeitig wurde Wien vom Economist 2018 zum neunten Mal als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet. Das starke Wachstum und die hohe Lebensqualität bieten nachhaltig positive Aussichten für Investments in den Wiener Wohnungsmarkt", erklärt Rendity-CMO Tobias Leodolter. Über ADRIALE: Die ADRIALE Holding hat sich als Bauträger und Projektentwickler in Österreich bislang sehr erfolgreich positioniert. Mit den unter dem Dach der ADRIALE Holding geführten Unternehmen ist das Unternehmen am österreichischen Immobilienmarkt in den folgenden Geschäftsfeldern für Käufer und Anleger aktiv: Entwicklung, Planung, Errichtung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien (Neubau), Revitalisierung und Altbausanierungen (Altbau), Dachgeschoss-Ausbauten (Altbau). www.adriale-holding.at Über Rendity: Das 2015 von Lukas Müller, Tobias Leodolter und Paul Brezina gegründete Start-Up Rendity ist auf Crowdinvesting für Immobilien spezialisiert. Rendity konzentriert sich bei der Projektauswahl auf urbane Lagen und konnte seit dem Start im August 2015 bereits 15 Projekte erfolgreich platzieren. Website: https://rendity.com Facebook: fb.com/rendity Twitter: @renditycom Instagram: @renditycom Rückfragehinweis: Thomas Brey M&B PR, Marketing, Publikationen GmbH T +43 (0) 1 233 01 23 15 M +43 676 542 39 09 brey@mb-pr.at 03.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 719973 03.09.2018

