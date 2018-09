Der Schweizer Hersteller von Verpackungen und Abfüllanlagen für Lebensmittelindustrie SIG Combibloc plant nach mehr als zehn Jahren die Rückkehr an die Börse. Die Gang an die schweizerischen Börse soll je nach Marktbedingungen in den kommenden Monaten stattfinden, wie der Konzern am Montag mitteilte. SIG strebt einen Bruttoerlös von rund 1 Milliarde Euro an. Das Geld soll ihn den Schuldenabbau und ins Wachstum gesteckt werden.

SIG Combibloc ist einer der weltweit größten Hersteller von aseptischen Kartonverpackungen für Getränke und flüssige Nahrungsmittel und produziert die entsprechenden Füllmaschinen. In den zwölf Monaten bis Ende Juni 2018 erzielte der Konzern den Angaben zufolge einen Umsatz von 1,67 Milliarden Euro.

Neben der Ausgabe neuer Aktien ist auch eine Verkauf von Papieren durch den SIG-Eigentümer Onex möglich. Die kanadische Beteiligungsgesellschaft will aber vorerst Mehrheitseigentümer bleiben. Onex hatte SIG 2014 von der Rank Group für rund 3,75 Milliarden Euro übernommen. Die Rank Group des reichsten Neuseeländers Graeme Hart hatte SIG im Jahr 2007 für 2,4 Milliarden US-Dollar gekauft und dann von der Börse genommen./cf/mk/AWP/mis/zb

AXC0107 2018-09-03/11:10