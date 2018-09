Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Erleichterung über die grundlegende Einigung auf ein neues Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko und gestiegene Hoffnungen auf eine positive Brexit-Lösung vom Anfang vergangener Woche hielten nicht lange an, so die Analysten von Postbank Research.In der zweiten Wochenhälfte hätten die Risikoaversion und damit auch die Nachfrage nach als sicher geltenden Bundesanleihen wieder deutlich zugenommen. Der damit einhergehende Renditerückgang habe sich am Freitag fortgesetzt, wenn auch in verringertem Tempo, zumal die EWU-Inflationsdaten keine gegensätzlichen Impulse hätten liefern können. 10-jährige Bundesanleihen hätten am Freitagabend mit 0,33% um 2 Basispunkte unter ihrem Vortagsniveau rentiert. Die 2-jährige Bundrendite habe um einen Basispunkt auf -0,62% nachgegeben, während 5-jährige Papiere kaum verändert mit -0,28% rentiert hätten. Am US-Rentenmarkt hätten 10-jährige Treasuries mit 2,85% (-1 Basispunkt) rentiert. Dort finde heute feiertagsbedingt kein Handel statt. (03.09.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...