Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Euro-Staatsanleihen aus den Kernländern standen in der abgelaufenen Handelswoche zunächst unter Druck, so die Experten von Union Investment.Einerseits hätten gute Konjunkturdaten für eine wieder höhere Risikobereitschaft der Investoren gesorgt. Wichtige Frühindikatoren seien wieder besser ausgefallen. Ein Paradebeispiel dafür sei der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex gewesen. Seitdem im April mögliche Zölle auf europäische Autoexporte im Gespräch gewesen seien, habe sich das Bild zunehmend eingetrübt. Der von Jean-Claude Juncker mit Donald Trump ausgehandelte Deal habe die Erhebung von Zöllen zunächst abgewendet, weshalb gerade die Automobilbranche wieder etwas sorgenfreier in die Zukunft blicke. Die starke Gegenbewegung in diesem Sektor habe zugleich für einen Sprung im ifo-Index gesorgt. Bundesanleihen hätten daher zunächst steigende Renditen verzeichnet. ...

