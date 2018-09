Linz (www.anleihencheck.de) - Der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bereitet die Risikostimmung wieder einmal Kopfschmerzen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Suche nach sicheren Häfen, spüle bei immer mehr Investoren den Schweizer Franken in den Fokus. Seit Anfang August handele EUR/CHF zwischen 1,1250 und 1,1450. Der Trend nach unten sei intakt, der nächste deutliche Widerstand liege im Bereich von 1,1250. Sollte sich die Richtung fortsetzen, könnte EUR/CHF als Nächstes den Bereich bis 1,1100 in Angriff nehmen. Die große Frage sei die, ab wann für die SNB die Schmerzgrenze für erste Interventionen erreicht sein werde. (03.09.2018/alc/a/a) ...

