- BERENBERG RAISES RESTAURANT GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 270 (250) PENCE - CITIGROUP CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 690 (730) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - CITIGROUP CUTS JD WETHERSPOON TO 'SELL' ('NEUTRAL') - CITIGROUP CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 680 (750) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'NEUTRAL' ('SELL') - CITIGROUP RAISES WHITBREAD TO 'NEUTRAL' ('SELL') - CREDIT SUISSE RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 5600 (4950) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6537 (5300) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3400 (3600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 102 (137) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS DAIRY CREST GROUP TARGET TO 460 (560) PENCE - 'REDUCE' - KEPLER CHEUVREUX RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4900 (4200) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS BAT TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 3400 (3800) PENCE - RBC CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - RBC CUTS IMPERIAL-BRANDS-KURSPRICE TARGET TO 2400 (2800) PENCE - UBS CUTS G4S PRICE TARGET TO 300 (305) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HOMESERVE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1050 (1000) PENCE - UBS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2150 (2000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'NEUTRAL'



