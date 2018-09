Die Situation am Ausbildungsmarkt ist uneinheitlich. Während manche Betriebe gar keine Bewerbungen mehr bekommen, könne andere durchaus noch auswählen, welcher Bewerber am besten zu dem jeweiligen Unternehmen passt. Das liegt natürlich zum einen am demografischen Wandel, es gibt schlicht und einfach weniger junge Menschen. Weitere Faktoren sind regionale Unterschiede und ein genereller Wertewandel. Eine Lehre im Handwerk gilt oft nicht mehr als erstrebenswert. Aber es gibt natürlich auch ganz individuelle Gründe. Während manche Unternehmer einfach nur warten bis sich jemand um einen Ausbildungsplatz bewirbt, kümmern sich andere aktiv und frühzeitig um neue Bewerber.

Sie bieten an Schulen persönlich vor Ort Schnupper-Praktika an, sind in den sozialen Medien aktiv und bieten den jungen Menschen attraktive Rahmenbedingungen und Perspektiven. Was aber auch diese Unternehmer nicht beeinflussen können, sind unzureichende schulische Voraussetzungen der Bewerber und auch die Berufsausbildung selbst können sie nur teilweise gestalten. Nur wenn die Azubis in der Firma vor Ort sind, kann ihnen das konkrete Rüstzeug für den spezifischen Einsatz im Unternehmen mitgegeben werden. Die übergeordneten Rahmenbedingungen der Ausbildungspolitik lassen sich nur indirekt gestalten. Wir haben uns deshalb mit Elektrohandwerkern und Vertretern von Bildungseinrichtungen, Verbänden und der Agentur für Arbeit getroffen, um diese Themen zu diskutieren. Hier folgt eine kurze Zusammenfassung der Gesprächsrunde, die vor einigen Wochen im Hamburger Bildungszentrum Elektrotechnik stattfand (Bild 1).

Das Bildungszentrum Elektrotechnik Hamburg ist der ideale Standort für eine Diskussionsrunde zur Zukunft der Ausbildung. Hier wird Aus- und Weiterbildung im Elektrohandwerk tagtäglich ge- bzw. erlebt. 900 Lehrlinge werden hier aktuell in den elektro- und informationstechnischen Ausbildungsberufen auf die Gesellenprüfung und das Berufsleben vorbereitet. Für den theoretischen und praktischen Unterricht stehen exzellent ausgestattete Lehrräume und Labore zur Verfügung. Darüber hinaus ist das BZE Meisterschule für das Elektrohandwerk und bildet ständig zwischen 80 und 100 Meisterschüler aus. Neben Weiterbildungsangeboten zu den verschiedensten Technik- und Arbeitsschutzthemen betreut das BZE gemeinsam mit der Agentur für Arbeit auch Umschüler und Problemfälle (siehe Kasten).

Agentur für Arbeit fördert Geringqualifizierte

Wer bisher als Helfer gearbeitet hat, kann sich mit der Vorbereitung zur Externenprüfung für den Erwerb des Gesellenbriefes qualifizieren. Innerhalb eines halben Jahres kann sich der Teilnehmer somit zum Elektroniker im Bereich Energie- und Gebäudetechnik ausbilden lassen. Diese Maßnahme wird über das Projekt »WeGebAU« von der Agentur für Arbeit gefördert - so werden die Lehr- und Anfahrtskosten zu 100?% übernommen. ...

