Die DZ Bank hat die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien anlässlich der von den US-Behörden (FTC) noch nicht genehmigten Fusion mit Praxair von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und ihren fairen Wert von 189 auf 226 Euro angehoben. Die für die FTC-Genehmigung erforderlichen Anteilsverkäufe in den USA sollten von Linde fristgerecht abgeschlossen werden, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses des Deals bezifferte er auf 80 Prozent./edh/ag Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-09-03/11:21

ISIN: DE000A2E4L75