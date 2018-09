Aus Furcht vor einer erneuten Eskalation des Handelsstreits mit den USA fassen Anleger europäische Aktien nur mit spitzen Fingern an. Weil die Weltleitbörse in New York wegen eines Feiertags am Montag geschlossen bleibt, scheuten sie vor größeren Verkäufen zurück. Dax und EuroStoxx50 notierten jeweils knapp im Minus bei 12.334 und 3389 Punkten.

