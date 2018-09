Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Alle Nachrichten aus einer Hand: Die neue MDR AKTUELL App liefert jederzeit kompakte Informationen mit allem, was für Mitteldeutschland wichtig ist - schnell, zuverlässig und multimedial.



MDR-Chefredakteur Torsten Peuker zur neuen App von MDR AKTUELL: "Wir erstellen Nachrichten jetzt speziell für die mobile Nutzung. Da geht der MDR einen ganz eigenen Weg. Auf einen Blick können die wichtigsten Nachrichten des Tages auf dem Handy erfasst werden. Schnell, übersichtlich und trotzdem natürlich präzise recherchiert. Dabei geht es insbesondere darum, den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die optimale Orientierung in der täglichen Nachrichtenflut zu bieten. Die neue Nachrichten-App ist ein Produkt, das sich konsequent dem Bedürfnis nach kompakter, zuverlässiger Information unterordnet."



"Und ausdrücklich multimedial ausgerichtet ist", ergänzt Chefredakteurin Jana Hahn. "Mit Bildern, Videos und Audios. Dabei orientiert sich die Redaktion an den modernen Formen des Storytellings."



Hinzu kommt eine spezifisch mobile Nutzung. So wird die einzelne Nachricht nicht mehr von oben nach unten, sondern seitwärts erzählt. Dabei bietet die erste Seite einen kompakten Überblick. Um weitere Informationen, Fotos, Videos und Audios zum Thema zu finden, kann einfach nach links gewischt werden und am Artikelende finden sich Links zu ausführlicheren Informationen aus dem Web-Angebot des MDR und der ARD.



Die neue MDR AKTUELL App ist ab sofort im Google Play Store für Android (ab Version 4.4) und im App Store von Apple für iOS (ab Version 9) erhältlich.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 6376, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse