Großbäckereien profitieren von Convenience-Trend und Spezialisierung



Herzlich laden wir Sie zur Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V. mit der Präsidentin des Verbandes Deutscher Großbäckereien, Professor Dr. Ulrike Detmers, in Frankfurt ein.



Die Pressekonferenz findet statt



am Mittwoch, dem 05.09.2018 um 11:00 Uhr in der Frankfurter Botschaft, Raum Westhafenhaus in Frankfurt am Main, Westhafenplatz 6 - 8



Im Mittelpunkt stehen folgende Themen:



- Zahlen zum Brot- und Backwarenmarkt - mögliche Auswirkungen der heißen Witterung auf die Getreide- und Mehlproduktion und damit auf Brot und Backwaren - die nationale Reduktionsstrategie bei Zucker und Salz - Personalpolitische Initiativen der Großbäckereien gegen den Fachkräftemangel



Ihre Gesprächspartner werden neben Frau Prof. Dr. Ulrike Detmers Hauptgeschäftsführer Armin Juncker und Geschäftsführer Alexander Meyer-Kretschmer sein.



Im Anschluss würden wir das Gespräch gerne bei einem gemeinsamen Mittagessen im Hotel fortsetzen, zu dem wir Sie herzlich einladen. Sie erleichtern uns die Planung, wenn Sie den anhängenden Rückmeldebogen an uns zurückschicken. Vielen Dank!



Pressekontakt: Prof. Dr. Ulrike Detmers Präsidentin Verband Deutscher Großbäckereien e.V.



Armin Juncker Hauptgeschäftsführer Verband Deutscher Großbäckereien e.V.



Tel. (0211) 65 30 86 Fax: (0211) 65 30 88 E-Mail: info@grossbaecker.de Internet: http://www.grossbaecker.de