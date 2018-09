Zürich - Der Schweizer Aktienhandel verläuft zum Wochenstart in ruhigen Bahnen. Der Leitindex SMI notiert leicht im Plus und hat sich damit wieder der 9'000-Punkte-Markt angenähert. Am letzten Freitag war er wegen der Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und wegen der stockenden Freihandelsgespräche zwischen den USA und Kanada erstmals seit rund zwei Wochen unter diese psychologisch wichtige Schwelle gefallen.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte die Ruhe im Handel anhalten, meinen Analysten. Hauptgrund dafür ist, dass die Börsen in New York wegen eines Feiertags geschlossen bleiben. Zudem hat sich die Lage am Devisenmarkt etwas entspannt. In der Vorwoche hatte der Franken seine Rolle als "sicherer Hafen" gespielt und damit Druck auf den hiesigen Aktienmarkt ausgeübt. So war der Euro-Franken-Kurs am Freitag auf ein Jahrestief gefallen.

Um 10.50 Uhr notiert der Swiss Market Index (SMI) 0,19 Prozent höher bei 8'991 Punkten und damit im Bereich des bisherigen Tageshochs. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,18 Prozent auf 1'469,66 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,10 Prozent auf 10'750,91 Stellen. Bei den 30 wichtigsten Titeln stehen 19 Gewinner elf Verlierern gegenüber.

Die deutlichsten Gewinne bei den Blue Chips verzeichnen Sonova (+1,6%). Der Hörgerätehersteller hatte am vergangenen Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...