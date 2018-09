Düsseldorf (ots) - SPD-Vize-Fraktionschef Karl Lauterbach hat den Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Widerspruchslösung bei der Organspende begrüßt. "Ich bin ein klarer Befürworter der Widerspruchslösung", sagte Lauterbach der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Es sei eine "Schande", dass zurzeit so viele Menschen "unnötig leiden, weil keine Organe für sie vorhanden sind". Die niedrige Zahl an Organspendern in Deutschland sei eine "medizinische Tragödie". Fast jeder Mensch sei im Krankheitsfall auch ein potenzieller Empfänger von Organen, argumentierte Lauterbach. Da sei es richtig, dass auch jeder Bürger ein möglicher Spender sei - es sei denn er widerspreche dem ausdrücklich.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621