Basel / Gümligen - Das Bedürfnis der mobilen Bevölkerung nach flexiblen und Shared-Mobilitätslösungen wird immer grösser. In der Grossregion Basel gibt es seit heute ein neues Angebot: An den Bahnhöfen Basel SBB, Muttenz und Pratteln stehen Elektro-Trottis zur Verfügung. Die E-Trottis können rund um die Uhr in Selbstbedienung den sogenannten "ScooBoxes" entnommen und zurückgegeben werden. Der Pilotversuch von IBION in der Grossregion Basel erfolgt in Zusammenarbeit mit den SBB und dem Hamburger Unternehmen Walberg Urban Electrics.

Reisende ab 16 Jahren können die E-Trottis "THE URBAN" ganz einfach via App buchen. Sobald die App heruntergeladen und eine Kreditkarte hinterlegt wurde, kann es losgehen. Für Neukunden ist die erste Stunde gratis, danach wird im Minutentarif abgerechnet. Nach der Tour beendet der Kunde die Fahrt in der App und stellt das E-Trotti wieder in die ScooBox zurück. Die ScooBoxes dienen dabei als Ladestation. E-Trottis sind kompakte, faltbare und leichte Fahrzeuge, die flexibel einsetzbar sind und mit denen man entspannt und ohne Parkplatzsuche am Zielort ...

