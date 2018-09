Mannheim (ots) -



- Bei eazy für 9,99 EUR/Monat mit 20 Mbit Surfen - Wie immer bei eazy volle 24 Monate lang, inklusive WLAN-Router und ohne Drosselung



Der Internet- und Festnetz-Anbieter eazy durchbricht erstmals die 10 Euro-Grenze. Ab sofort und nur für kurze Zeit gibt es den Tarif eazy20 mit 20 Mbit/s-Flatrate und Festnetzanschluss für unschlagbare 9,99 EUR/Monat (bisher: 11,99 EUR/Monat). Der Preis kommt ohne Sonderprämien und Wechsler-Rabatte zustande und gilt wie immer bei eazy für volle 24 Monate. Kunden können noch bis zum 15.10.2018 von diesem Preisbrecher profitieren.



"Angebote unter 10 Euro hatten bisher immer einen Haken. Teurer nach 12 Monaten, der WLAN-Router kostet extra oder es werden sogenannte kostenlose Wechsler-Monate verrechnet", kommentiert Johannes Schubert, Director Operations bei eazy. "Das ist nicht eazy. eazy sind 9,99 Euro für alles, was man braucht, volle 24 Monate lang - ohne versteckte Kosten."



Denis Dropic, Projektleiter eazy bei Unitymedia, fügt hinzu "Der Trend im Markt geht immer mehr zu Angeboten, bei denen stets ein 'Wenn' vorne dran steht. Bei eazy machen wir es einfach: 1 Preis, 24 Monate, kein Wenn und Aber."



eazy ist der Anbieter für zuverlässiges Internet und Festnetz ohne Schnickschnack und das zu unfassbar günstigen Preisen. Bei eazy surfen Kunden nicht nur mit dem Premium-Router Connect Box, sondern auch im Premium-Kabel-Netz von Unitymedia. Neben der Internet- Flatrate mit 20 Mbit/s für 9,99 EUR/Monat gibt es aktuell für 7 Euro mehr das Upgrade auf 50 Mbit/s. Immer mit dabei: Der Festnetzanschluss, bei dem die Rufnummernmitnahme möglich ist. Entweder werden Telefonate minutengenau abgerechnet (Festnetz 2,5 Cent/Min, Mobilfunk 19,9 Cent/Min) oder der Kunde bucht die optionale Festnetz-Flatrate für 4,99 EUR/Monat hinzu. Wenn nötig kommt sogar der Techniker kostenlos nach Hause und installiert den Anschluss. Die einmalige Bereitstellungs- und Versandgebühr beträgt 39,99 EUR. Bis zum 15.10.2018 entfällt diese bei Buchung von eazy50 mit sofortiger Aktivierung.



eazy ist ausschließlich auf www.eazy.de erhältlich und steht Kunden im Unitymedia-Netz in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg zur Verfügung. Um Installation und Service kümmert sich Unitymedia.



eazy ist eine Marke der Vertriebswerk GmbH, einem Spezialisten für Multichannel-Vertrieb. Das Unternehmen bietet vielfältigen Partnern, wie zum Beispiel Telekommunikationsanbietern, innovative, technologiebasierte Komplettlösungen an.



OTS: eazy newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127351 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127351.rss2



Pressekontakt: Panke Consulting GmbH, Schwedenstr. 17, 13357 Berlin Tel.: +49 30 200 094 25 Email: eazy@panke.co