Wien (www.anleihencheck.de) - Die USA und Kanada konnten bis Freitag keine Einigung im Handelsstreit erzielen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Hauptstreitpunkte seien die Abschottung des kanadischen Marktes vor amerikanischen Milcherzeugnissen sowie der zukünftige Umgang mit Streitfragen zwischen Unternehmen und Regierung. US-Präsident Trump habe am Wochenende den Druck auf Kanada zu erhöhen versucht, indem ergetwittert habe, ein neues NAFTA-Abkommen sei auch ohne Kanada möglich und sollte Kanada einem neuen fairen Deal nicht zustimmen, werde er NAFTA einseitig aufkündigen. Zugleich habe er offiziell den Kongress über das neue Handelsabkommen mit Mexiko informiert. Damit starte eine 90-tägige Frist, nach deren Ablauf Trump ein neues Handelsabkommen mit Mexiko unterzeichnen könne. Ob Trump NAFTA auch gegen den Willen des Kongresses, der bisher auf ein Abkommen mit Mexiko und Kanada bestehe, aufkündigen könne, sei rechtlich aber höchst umstritten. In jedem Fall hätte ein solcher Schritt massive negative Auswirkungen sowohl auf die kanadische als auch die US-Wirtschaft. Am Mittwoch sollten die Verhandlungen zwischen dem US-Handelsbeauftragen Lighthizer und Kanadas Außenministerin Freeland fortgesetzt werden. ...

