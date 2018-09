SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv jetzt auch in der Regionalliga Bayern DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Expansion SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv jetzt auch in der Regionalliga Bayern 03.09.2018 / 12:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News sporttotal.tv jetzt auch in der Regionalliga Bayern * Bereits 3 von 5 Fußball-Regionalligen im Programm * Über 300 Vereine mit vollautomatischer Übertragungstechnik ausgestattet * Über 4.000 Spiele live in der Saison 2018/2019 * Deutschland als Testimonial für internationale Expansion Köln, 3. September 2018. Nach einer mit dem Bayerischen Fußball-Verband abgeschlossenen Rahmenvereinbarung können jetzt auch Spiele der Fußball-Regionalliga Bayern auf Deutschlands größter Amateursport-Streaming-Plattform sporttotal.tv gezeigt werden. Damit hat sich sporttotal.tv voll in der vierthöchsten Spielklasse des deutschen Fußballs etabliert. Dr. Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands e.V.: "sporttotal.tv bietet eine neue Perspektive für den Amateurfußball - ob im Livestream, als Video on Demand oder als Posting in den sozialen Netzwerken. Die ausgezeichnete Resonanz und die hohen Zuschauerzahlen der bisher übertragenen Spiele zeigen, wie attraktiv Amateurfußball ist. Die Streams und besonders die Highlight-Shows sind inzwischen bei den Fußballfans richtig populär geworden. Ich freue mich, dass so viele Amateurfußballvereine das Angebot von sporttotal.tv nutzen." sporttotal.tv baut Position im Amateurfußball aus Mit der Regionalliga Nord, der Regionalliga West und der Regionalliga Bayern hat sporttotal.tv bereits drei von fünf Regionalligen im Programm. Mit der Übertragung von 14 Oberligen, 16 Verbandsligen und 26 Landesligen sowie 23 Bezirksligen und 7 Landesklassen ist sporttotal.tv bereits breitflächig in Deutschland aufgestellt. Insgesamt hat sporttotal.tv über 300 Amateurfußball-Vereine in den deutschen Amateurligen mit einer speziellen Kamera-Technologie ausgestattet, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live zu übertragen. Inzwischen ist sporttotal.tv auch auf Amazon Fire TV vertreten. Ausgewählte Topspiele der über 4.000 Begegnungen der Saison 2018/19 überträgt sporttotal.tv zukünftig mit begleitendem Audio-Kommentar. Im Juli 2017 schloss sporttotal.tv einen Zehn-Jahres-Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), um den deutschen Amateurfußball erheblich wirksamer und professioneller zu präsentieren. Ab Oktober auch Volleyball-Bundesliga im Stream - Deutschland als Testimonial Neu ab Oktober sind zudem Live-Übertragungen der Volleyball Bundesliga der Frauen und Männer. Die Spielstätten aller 24 Bundesliga-Vereine werden aktuell mit der vollautomatisierten sporttotal.tv-Kameratechnologie ausgestattet. Auch aus der 2. Bundesliga der Frauen und Männer werden Begegnungen gestreamt. Sporttotal.tv-Geschäftsführer Gerrit Heidemann: "Wir machen sehr gute Fortschritte in Deutschland und liefern hier für unsere Internationalisierung ein eindrucksvolles Testimonial, welches Potential in unserer Plattform steckt. Und selbstverständlich gewinnt auf dieser starken Basis auch die Expansion in weitere Sportarten schnell an Dynamik!" Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5

