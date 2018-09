Darmstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Bereits zum 11. Mal werden 10 MS-Schwestern stellvertretend ausgezeichnet - MS-Patienten würdigen das Engagement "ihrer" MS-Schwester



Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, gab heute den Startschuss zur Wahl der "MS-Schwester des Jahres" bekannt. Ab sofort können Patienten mit Multiple Sklerose (MS) "ihre" MS-Schwester wählen und sich für ihr Engagement bedanken.



Bei der Behandlung von Multiple Sklerose leisten MS-Schwestern einen unschätzbaren Beitrag. Sie sind neben dem behandelnden Arzt ein wichtiger Ansprechpartner, beantworten Fragen zur Erkrankung und informieren über das aktuelle Forschungsgeschehen. Gleichzeitig geben sie praktische Tipps und helfen Patienten, ihren Alltag zu meistern. Darüber hinaus bieten sie emotionale Unterstützung, sprechen Mut zu und sind als vertrauensvoller Gesprächspartner da - oft 24 Stunden am Tag. "Wir freuen uns, in diesem Jahr bereits zu 11. Mal in Folge die wertvolle Arbeit der MS-Schwestern würdigen zu können", sagt Dr. med. Michael Hübschen, Director Medical Affairs Neurologie und Immunologie bei Merck.



MS-Patienten können ihre Wahlunterlagen auf www.ms-schwester-des-jahres.de anfordern und bis zum 30. November 2018 ihre Stimme abgeben. Die 10 MS-Schwestern mit den meisten Stimmen werden im Frühjahr 2019 stellvertretend für ihre Kolleginnen und den Berufsstand ausgezeichnet.



Über Multiple Sklerose



Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zu Beeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungen Erwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 Millionen Menschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein, wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in den Gliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten. Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.



Ausgewählte Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit der Publikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo, um sich online zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.



Über Merck



Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.



OTS: Merck Healthcare newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68084 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68084.rss2



Pressekontakt: Leitung Kommunikation Deutschland: Dr. Brigitte Hanke, Telefon: 06151 6285-511



Inhaltlich verantwortlich: Dr. Stefan Granzer, Senior PR/e-Media Manager Telefon: 06151 6285-514 E-Mail: stefan.granzer@merckgroup.com