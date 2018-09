BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat angesichts jüngster Statistikdaten für die Branche die gute Verfassung der deutschen Wirtschaft betont, dabei aber auch auf Risiken hingewiesen. "Der Großhandel startet mit viel Schwung in die zweite Jahreshälfte. Das ist ein gutes Vorzeichen für ein dynamisches Wachstum der deutschen Wirtschaft in den kommenden Monaten", erklärte BGA-Präsident Holger Bingmann zu den aktuellen Großhandelsumsätzen. "Hinter den guten Zahlen verbergen sich jedoch enorme Risiken."

Man dürfe daher nicht blind darauf vertrauen, "dass die Erfolgsgeschichte anhaltender Wohlstandszuwächse immer so bleibt", mahnte er. Die Vorsorge in guten Zeiten für wieder schwierigere bleibe ratsam. "Die sprudelnden zusätzlichen Steuereinnahmen müssen stärker in die Zukunftsvorsorge angelegt werden", forderte Bingmann. Deutschland arbeite "an der Grenze des wirtschaftlich Möglichen", warnte er. Arbeitskräfte seien knapp, und die Sanierung der Infrastruktur und Investitionen im Wohnungsbau steckten in planerischen und Genehmigungsengpässen fest.

Der Großhandel ist im ersten Halbjahr 2018 nach Angaben des Verbandes um nominal 3,2 Prozent und real um 1,6 Prozent gewachsen. Im zweiten Quartal hätten die Zuwächse mit nominal 4,5 Prozent und real 2,6 Prozent deutlich über dem Halbjahresdurchschnitt gelegen - im Schlussmonat Juni sei der Großhandel sogar mit plus 6,1 Prozent nominal und plus 4,2 Prozent real in die Urlaubszeit gestartet.

