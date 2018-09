=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 31.08.2018 Überblick _____________________________________________________________________________ |1._Emittent:_UNIQA_Insurance_Group_AG____________________________|___________| |2._Grund_der_Mitteilung:_Sonstiges_______________________________|___________| |3. Meldepflichtige Person | | |Gemeinsam_vorgehende_Rechtsträger_(§_133_Z_7_BörseG_2018)________|___________| |_Vorname__|______Name/Nachname_______|_____Sitz_____|___Staat____|___________| | |RAIFFEISENLANDESBANK |Wien |Österreich | | |__________|NIEDERÖSTERREICH-WIEN_AG__|______________|____________|___________| |__________|RLB_NÖ-Wien_Holding_GmbH__|Wien__________|Österreich__|___________| | |RLB NÖ-Wien |Wien |Österreich | | |__________|Sektorbeteiligungs_GmbH___|______________|____________|___________| | |Raiffeisen-Landesbank |Innsbruck |Österreich | | |__________|Tirol_AG__________________|______________|____________|___________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | |Oberösterreich |Linz |Österreich | | |__________|Aktiengesellschaft________|______________|____________|___________| |__________|RLB_OÖ_Sektorholding_GmbH_|Linz__________|Österreich__|___________| | |Raiffeisen-Landesbank |Graz |Österreich | | |__________|Steiermark_AG_____________|______________|____________|___________| |__________|HST_Beteiligungs_GmbH_____|Graz__________|Österreich__|___________| |__________|HSE_Beteiligungs_GmbH_____|Graz__________|Österreich__|___________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | |Kärnten - Rechenzentrum | | | | | |und Revisionsverband, |Klagenfurt |Österreich | | | |registrierte | | | | | |Genossenschaft mit | | | | |__________|beschränkter_Haftung______|______________|____________|___________| |__________|RLB_Verwaltungs_GmbH______|Klagenfurt____|Österreich__|___________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | |Burgenland und |Eisenstadt |Österreich | | |__________|Revisionsverband_eGen_____|______________|____________|___________| | |Raiffeisenverband Salzburg|Salzburg |Österreich | | |__________|eGen______________________|______________|____________|___________| | |Agroconsult Austria |Salzburg |Österreich | | |__________|Gesellschaft_m.b.H________|______________|____________|___________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | |Vorarlberg Waren- und | | | | | |Revisionsverband |Bregenz |Österreich | | | |registrierte | | | | | |Genossenschaft mit | | | | |__________|beschränkter_Haftung______|______________|____________|___________| | |Raiffeisen Bank |Wien |Österreich | | |__________|International_AG__________|______________|____________|___________| |__________|RZB_-_BLS_Holding_GmbH____|Wien__________|Österreich__|___________| | |RZB | | | | | |Versicherungsbeteiligung |Wien |Österreich | | |__________|GmbH______________________|______________|____________|___________| | |UNIQA Versicherungsverein |Wien |Österreich | | |__________|Privatstiftung____________|______________|____________|___________| | |Austria | | | | | |Versicherungsverein |Wien |Österreich | | | |Beteiligungs-Verwaltungs | | | | |__________|GmbH______________________|______________|____________|___________| | |Collegialität | | | | | |Versicherungsverein |Wien |Österreich | | |__________|Privatstiftung____________|______________|____________|___________| |4._Namen_der_Aktionäre:_siehe_Punkte_8._und_10.__________________|___________| |5._Datum_der_Schwellenberührung:_31.08.2018______________________|___________| |6._Gesamtposition_der_meldepflichtigen_Person____________________|___________| | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | Gesamtzahl | | | der | die die | Summe von | der | | | Stimmrechte, | Finanz-/ |7.A + 7.B in|Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen | % | des | | |gehören (7.A) | Instrumente | | Emittenten | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |_____________________|______________|____7.B.2)____|____________|____________| | Situation am | | | | | | Tag der | 62,51 % | 0,00 % | 62,51 % |309.000.000 | |_Schwellenberührung__|______________|______________|____________|____________| | Situation in der | | | | | | vorherigen Meldung | 62,51 % | 0,00 % | 62,51 % | | |_(sofern_anwendbar)__|______________|______________|____________|____________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000821103|_______________|____193.143.303|_______________|________62,51_%| |_Subsumme_A_|__________193.143.303__________|____________62,51_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| ______________________________________________________________________________ |8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: | | | |Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder | |Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten | |kontrollierenden_natürlichen_oder_juristischen_Person:________________________| | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total | |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden | | | | | (%) |Instrumente| (%) | |_______|________________________|____________|___________|____(%)____|________| | |RAIFFEISEN-HOLDING | | | | | | |NIEDERÖSTERREICH-WIEN | | | | | | 1 |registrierte | | | | | | |Genossenschaft mit | | | | | |_______|beschränkter_Haftung____|____________|___________|___________|________| | 2 |RAIFFEISENLANDESBANK | 1 | | | |

