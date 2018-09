Die Stimmen mehren sich: Elon Musk muss weg. Ihm, dem Chef, geben viele man die Schuld an diesem Chaos um Teslas (ISIN US88160R1014) zuerst überraschend aus dem Hut gezauberte und dann ebenso überraschend wieder in den Hut zurückgestopften Privatisierungspläne. Die nicht unbedingt in ein Stadium vorgedrungen waren, das richtig Geld gekostet hätte. Aber Glaubwürdigkeit hat es zweifellos gekostet - und das nicht zu knapp. 420 US-Dollar hatte Musk da via Twitter als Angebot für diejenigen ausgerufen, die im Fall der Privatisierung aussteigen wollten. Dieser Kurs wurde nicht ansatzweise erreicht … aber jetzt geht es sogar in die Gegenrichtung. Zum Wochenschluss konnte sich die Aktie gerade noch über 300 US-Dollar retten. Und die Investoren sind zutiefst verärgert.

Angeblich sollen erste Sammelklagen in Arbeit sein. Und die SEC, die US-Börsenaufsicht, hat Tesla auch noch im Visier. Wie wirkt sich das auf das Wettrennen gegen die Zeit und die Gläubiger aus? Das ist angesichts der "Personalie Musk" schon fast in den ...

