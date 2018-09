Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach erneuten Kursgewinnen zum Start der vergangenen Handelswoche, tendierte die Leitsorte Brent in der zweiten Wochenhälfte seitwärts und schloss am Freitag bei USD 77,39 pro Barrel Brent um 2,2% fester als in der Vorwoche, so die Analysten der Nord LB. Preistreibend habe vor allem die erneuerte Sorge vor einem Konflikt in der Straße von Hormus gewirkt, der für den Ölexport weltweit wichtigsten Passage. ...

