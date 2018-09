Nach Einschätzung der britischen Investmentbank HSBC dürfte der Internetportalbetreiber Scout24 weiter stark wachsen. Analyst Christopher Johnen stufte in einer am Montag vorliegenden Studie das Papier in einer Ersteinschätzung mit "Buy" ein und setzte das Kursziel auf 52 Euro fest. Damit traut er dem Papier ein Kurspotenzial von fast 15 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 45,50 Euro zu. Obwohl der reizvolle Anlagehintergrund am Aktienmarkt nicht unbemerkt geblieben sei, bleibe das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiv, erklärte der Experte.

Das MDax -Unternehmen sei als Nummer eins im Rubrikengeschäft Immobilien und auch als Nummer eins im Rubrikengeschäft Autos starker Marktführer unter den Online-Marktplätzen. Dabei seien die Eintrittsbarrieren in den Markt für mögliche Wettbewerber hoch. Er lobte die hohe Qualität des Portalgeschäfts und die enorme Preismacht des Unternehmens, die zusammen einen zuverlässigen Umsatzzufluss und dynamisches Gewinnwachstum stützten.

Da das Geschäft zudem wenig kapitalintensiv sei - also nur geringe Investitionen verlange - lasse sich ein hoher Barmittelzuluss erzielen, was den Aktionären enorm zugute komme. Der Experte lobte auch die schlanke Unternehmensstruktur.

Nach seinem Umbau habe Scout24 sein operatives Ergebnis (Ebitda) binnen vier Jahren bis 2017 aus eigener Kraft mehr als verdoppelt, führte Johnen weiter aus. Dies sollte dem Management binnen der kommenden sieben Jahre nochmals glücken. Trotz des Zukaufs des noch Verluste schreibenden Portals Finanzcheck.de dürften die Margen steigen und allein bis 2020 das Wachstum von Ebitda und Gewinn je Aktie (EPS) jährlich 14 Prozent betragen. "Wir denken nicht, dass dies eine aggressive Schätzung ist", merkte der HSBC-Experte an.

Dabei komme dem Konzern auch ein Umdenken der Konkurrenz zugute. Nach Jahren mit zerstörerischem Wettkampf-Verhalten ließe sich nun größere Vernunft beobachten. So habe mit Mobile.de der wichtigste Wettbewerber im Autogeschäft zum 1. September seine Preise angehoben. Dies ermögliche es Scout24 nachzuziehen.

HSBC stuft solche Aktien mit "Buy" ein, deren Kursziel mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Liegt das Ziel zwischen 5 und 20 Prozent über dem aktuellen Kurs, kann die Einstufung auch "Hold" lauten./tav/ck/mis

Analysierendes Institut HSBC Trinkaus & Burkhardt.

ISIN DE000A12DM80

AXC0128 2018-09-03/12:56