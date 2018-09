CHG-MERIDIAN AG: CHG-MERIDIAN übernimmt den australischen Technologiefinanzierer equigroup DGAP-News: CHG-MERIDIAN AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme CHG-MERIDIAN AG: CHG-MERIDIAN übernimmt den australischen Technologiefinanzierer equigroup (News mit Zusatzmaterial) 03.09.2018 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CHG-MERIDIAN AG (Weingarten, Deutschland) hat zum 1. September 2018 den in Sydney ansässigen Technologiefinanzierer equigroup übernommen. Der Zukauf des australischen Unternehmens ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie von CHG-MERIDIAN. Zugleich ist es die größte Akquisition in der Geschichte des in Süddeutschland ansässigen, banken- und herstellerunabhängigen Spezialisten für Technologiemanagement und -finanzierung. Die Übernahme ist ein strategischer Wachstumsimpuls für das Neugeschäftsvolumen der CHG-MERIDIAN-Gruppe. Mit der Transaktion ist das Unternehmen nun in insgesamt 25 Ländern und neben Europa sowie Nord- und Südamerika erstmals in Australien und Neuseeland vertreten. Zudem ist die equigroup in Teilen von West- und Nordeuropa präsent. Die Akquisition stärkt damit die Marktposition von CHG-MERIDIAN in UK, Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark. "Die equigroup eröffnet uns den Eintritt in einen wachsenden und sehr attraktiven Wirtschaftsraum. Darüber hinaus gibt uns die Übernahme einen strategischen Wachstumsimpuls, der zu unserem mittelfristigen Planungsziel von zwei Milliarden Euro Neugeschäftsvolumen beiträgt", sagt Dr. Mathias Wagner, Vorstandsvorsitzender von CHG-MERIDIAN. https://www.chg-meridian.com/ Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/meridian/719485.html Bildunterschrift: Dr. Mathias Wagner, Chairman of the Board of Management, CHG-MERIDIAN AG 03.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 719485 03.09.2018

AXC0130 2018-09-03/13:00