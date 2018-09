Durch ihre kontinuierlich sinkenden Kosten hat die LED-Beleuchtung ineffizientere, etablierte Beleuchtungslösungen verdrängt; sie kann somit als disruptive Technologie gelten. Auch das Energieministerium der Vereinigten Staaten finanziert einige Forschungstätigkeiten im Bereich Solid State Lighting, was für die Bedeutung der Technologie spricht. Während einige Hersteller aufgrund des unvermeidlichen Einbruchs der Verkaufspreise vom Markt verschwunden sind, zeigen die verbliebenen großes Engagement, was für ihren langfristigen Erfolg förderlich sein sollte. Ein Teil der Forschungsmittel wird auch für organische Leuchtdioden (OLEDs) eingesetzt. Die Frage ist: Stellen diese eine Gefahr oder eine Chance für LEDs dar?

Bis zum Jahr 2025 streben Unternehmen der Branche eine Lichtausbeute von 200 lm/W an. Diese Zahl entspricht der Vorhersage durch Haitz's Law, laut dem die Kosten pro Lumen in der Regel alle zehn Jahre um den Faktor 10 sinken. Während LEDs zweifelsohne auf dem besten Weg dorthin sind, müssen OLEDs noch aufholen. Sie bieten jedoch andere Vorteile, die ihren zunehmenden Einsatz rechtfertigen.

LED oder OLED?

High-Brightness-LEDs - meist Module mit mehreren Emittern, deren Licht zu einem Kegel gebündelt wird - verdrängen in der Architektur sowie in Büro- und Wohnräumen zunehmend Neonleuchten und Glühlampen. Oft machen sie sich nach einer vorab festgelegten Anzahl an Nutzungsstunden bezahlt. Diese Zeit verkürzt sich, je weiter die LED-Technologie entwickelt wird. Auf der anderen Seite besitzen OLEDs eine deutlich kürzere Lebensdauer und kosten mehr als LEDs, die wiederum immer noch teurer sind als konventionelle Beleuchtungsoptionen. Zudem liefern sie eine geringere Lichtleistung. Trotz all dieser Nachteile steht ihnen jedoch eine strahlende Zukunft bevor.

Das wachsende Interesse an OLED-Beleuchtung basiert hauptsächlich auf ästhetischen Aspekten: Man denke an die gleichmäßigere Lichtverteilung und dünneren Formfaktoren, die diese Technologie unterstützt. OLED-Leuchten sind sogar noch dünner als LED-Leuchten, da sie keine integrierten ...

