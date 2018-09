Die Wiener Börse hat Montagvormittag ihr anfängliches Plus weiter ausgebaut. Der ATX notierte um 12.00 Uhr mit 3.323,53 Punkten und einem Plus von 23,78 Punkten bzw. 0,72 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,31 Prozent, FTSE/London +0,87 Prozent und CAC-40/Paris -0,10 Prozent.Der Wochenauftakt an der Wiener Börse verlief ...

