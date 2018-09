Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach Maßgabe vorläufiger Berechnungen des europäischen Statistikamtes EUROSTAT ist die Inflationsrate in der Eurozone im Berichtsmonat August leicht auf 2,0% Y/Y gesunken, so die Analysten der Nord LB.Die meisten von Bloomberg und Reuters im Vorfeld befragten Volkswirte - darunter auch die Nord LB-Analysten - hätten erwartet, dass die Jahresteuerung bei 2,1% Y/Y verbleiben würde. Obwohl die energiesensitiven Komponenten und auch Nahrungsmittel immer noch für einen Großteil des Preisanstiegs verantwortlich seien, habe sich der Kostendruck hier doch zuletzt ein klein wenig gemäßigt. Die Kernrate ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak habe mit 1,0% Y/Y nach 1,1% Y/Y im Vormonat in ganz und gar unbedenklichem Terrain gelegen. ...

