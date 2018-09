Wien (www.fondscheck.de) - Personalumbau bei Source for Alpha: Joachim Raif, im Vorstand der Fondsboutique für die Fondsvermögensverwaltung zuständig, wird zu Anfang Oktober in den Aufsichtsrat wechseln, so die Experten von "FONDS professionell".Bereits neu im Gremium sei Gaston Michel, der seit 2010 als verantwortlicher Portfoliomanager Teil des Source-For-Alpha-Teams sei. Seine Aufgabenbereiche im Vorstand seien Handel, IT und Operations. ...

