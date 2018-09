Frankfurt - Der Euro hat zum Wochenauftakt bis am Mittag leicht zugelegt zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken. Eine klare Richtung ist allerdings nicht zu erkennen. Am Montagmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1614 Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Auch gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,1261 ein wenig höher. Der Dollar/Franken-Kurs zeigt sich bei 0,9697 ebenfalls nur wenig verändert zum Ende letzter Woche.

Die am Vormittag veröffentlichten Daten aus der Eurozone haben dem Markt keine klare Richtung gegeben. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August ...

