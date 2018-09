Baden-Baden (ots) -



Der Stuttgarter Pianist Robert Neumann ist zum "SWR2 New Talent" gewählt worden. Drei Jahre lang wird der 17-Jährige mit Sendungen im Kulturprogramm SWR2, bei Konzerten und Festivals gefördert. Den Hörerinnen und Hörern stellt er sich erstmals in der Sendung "SWR2 Treffpunkt Klassik" am 13. September 2018 vor. Robert Neumann studiert seit zwei Jahren Klavier an der Freiburger Musikhochschule. Er wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sein nächstes Konzert mit Werken von Chopin, Schubert und Beethoven spielt er am 13. September auf der Insel Mainau. SWR2 zeichnet das Konzert auf.



Die Jury über Robert Neumann



Die SWR2 Musikredaktion begründet ihre Wahl folgendermaßen: "Robert Neumann strahlt auf der Bühne eine große Reife, Souveränität und Natürlichkeit aus. Sein Klavierspiel ist ausdrucksstark, musikalisch mitreißend, technisch brillant und von struktureller Klarheit. Gleichzeitig vermittelt er eine Freude und Lust am Spielerischen - insbesondere, wenn er am Klavier improvisiert. Überhaupt zeichnet ihn das Experimentieren mit Musik in verschiedensten Formen aus. Dazu passt auch, dass Robert Neumann selbst komponiert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem außergewöhnlichen jungen Künstler."



"Schreibender Pianist" mit vielen Talenten und Interessen In einer Stuttgarter Musikerfamilie dreisprachig aufgewachsen, erhielt Robert Neumann seit seinem vierten Lebensjahr Klavierunterricht bei Monika Giurgiuman. Mit elf kam er als Jungstudent in die Klasse von Prof. Elza Kolodin an die Freiburger Musikhochschule. Seit er 15 ist, studiert er dort regulär. Musikalische Anregungen erhielt er außerdem in Meisterkursen von Dmitri Bashkirov, Pavel Gililov, Robert Levin, Oleg Maisenberg und Arie Vardi. Robert Neumann war bereits Gast bei mehreren international beachteten Musikfestivals. Das Schweizer Festival Next Generation in Bad Ragaz engagierte ihn im Februar 2018 als Artist in Residence. Zu seinen Lieblingskomponisten zählen Chopin, Bach, Beethoven, Brahms und Schumann. Daneben begeistert er sich für die großen russischen Klavierkomponisten: Rachmaninow, Prokofjew, Skrjabin sowie für die zeitgenössischen amerikanischen Komponisten Lowell Liebermann und John Corigliano. Schon seit seiner Kindheit komponiert Robert auch selbst - Kammermusik, Orchestermusik und Werke für Klavier solo; wobei er sich als "schreibenden Pianisten" bezeichnet. Robert Neumann ist Gewinner und Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. Er wurde unter anderem mit dem "International Classical Music Discovery Award 2017" ausgezeichnet und wird u. a. von der Drews Stiftung, der Deutschen Stiftung Musikleben und der Yamaha Music Foundation unterstützt. Neben der Musik interessiert er sich für altgriechische Literatur und Philosophie, die er auch gern im Original liest.



Robert Neumann über seine Wahl zum SWR2 New Talent: "Es ist eine große Freude, Teil eines Programmes zu sein, welches so einmalige Möglichkeiten bietet. Ich bin gespannt auf die verschiedenen Projekte und Konzerte, die mich im Laufe der nächsten drei Jahre erwarten. Schon jetzt habe ich den Eindruck, dass es wenige so umfassende und vielseitige Förderprogramme gibt wie das SWR2 New Talent. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ausgerechnet ich dafür ausgewählt wurde, und werde versuchen, daraus das Allerbeste zu machen."



"SWR2 New Talent" Die Förderinitiative "SWR2 New Talent" wurde 2013 von der SWR2 Musikredaktion ins Leben gerufen. Mit dem Nachwuchsprogramm unterstützt das Kulturradio jeweils drei Jahre lang herausragende junge Klassik-Talente. Bislang haben von der Initiative profitiert: die Sängerin Hanna-Elisabeth Müller, der Pianist Alexej Gorlatch, die Cellistin Janina Ruh, das Vision String Quartet, der Trompeter Simon Höfele und der Geiger Elin Kolev. Die Auswahl trifft eine Jury von SWR2 Musikredakteuren.



Sendetermine



13. September, 10:05 Uhr, "SWR2 Treffpunkt Klassik" mit Robert Neumann als Studiogast 14. November, 20:03 Uhr, "SWR2 Abendkonzert", Klavierabend Robert Neumann vom 13. September, Schloss Mainau 1. Dezember, 10:30 Uhr, "SWR2 Treffpunkt Klassik extra" mit Dagmar Munck und Robert Neumann Konzertinfos Insel Mainau: www.europaeisches-kulturforum-mainau.com. Ermäßigter Eintritt für Inhaber der SWR2 Kulturkarte.



Weitere Infos unter: http://x.swr.de/s/newtalentrobertneumannswr2



Infos und Fotos auch unter: http://x.swr.de/s/swr2newtalentrobertneumann



