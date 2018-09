Essen (ots) - ALDI Nord ist ab sofort auf Instagram. Den Schritt in das soziale Netzwerk läutet das Discountunternehmen mit einem 60-sekündigen überraschenden Video mit dem Titel "Gab's schon" ein, das mit Augenzwinkern Social Media Trends der letzten Jahre aufgreift. Harlem Shake, Ice Bucket Challenge und Epic Split: In nur 60 Sekunden schafft es ALDI Nord viele Social Media Hypes der letzten Jahre nachzuholen. Und das ist nicht alles: In der Schlussszene wird der Zuschauer auf die nächste große Überraschung hingewiesen: der Start von ALDI Nord auf Instagram.



"Wir befinden uns auf allen Ebenen auf einem Modernisierungskurs. Dies umfasst natürlich auch die Kommunikation mit unseren Kunden. Im Rahmen unserer Digitalstrategie fangen wir mit der Ansprache unserer jungen Kunden an. Auf Instagram werden wir ihnen unterhaltsame Inhalte mit Mehrwert anbieten", sagt Florian Scholbeck, Geschäftsführer Kommunikation von ALDI Nord. Zu den Inhalten gehört die eigene Influencerin Oma Ehrlich aus dem Ruhrgebiet. Sie zeigt, wie man einfach und lecker kochen und backen kann. Am 9. September wird Oma Ehrlich ihren ersten Auftritt auf Instagram und YouTube haben. Darüber hinaus gibt es Hintergrundinformationen zu Aktionsartikeln oder Kooperationen mit Influencern. Neu ist auch der Blick hinter die ALDI Kulissen: von HR- und Nachhaltigkeitsthemen über das Trendscouting bis hin zu interessanten Fakten zum Lebensmittelsortiment können sich die Kunden vielseitig informieren.



Zuhören und lernen



"Der Dialog mit unseren Kunden ist uns wichtig und Kern unserer Social Media Strategie. Wir möchten dort sein, wo die junge Zielgruppe unterwegs ist. Zuhören und reagieren gehört daher genauso zu unseren Zielen wie die Menschen zu unterhalten und zu inspirieren", erklärt Serra Schlesinger, Leiterin Unternehmenskommunikation. Neben Instagram wird auch YouTube als Kanal sukzessive weiterentwickelt.



Zum Instagram-Kanal: https://www.instagram.com/aldinord/



Zum Video: https://www.aldi-nord.de/themenwelten/instagram.html



Bildmaterial finden Sie unter nachfolgendem Link: http://ots.de/YgZxsw



