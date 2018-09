Die Vorarbeiten für Nevada Coppers Untergrundmine Pumpkin Hollow sind abgeschlossen. Nun hat das Management den endgültigen Beschluss für den Bau der Mine gefasst. Es ist die einzige voll finanzierte und genehmigte Kupfermine in Nordamerika und dürfte zu einem günstigen Zeitpunkt in Betrieb gehen.

Das Kupferangebot sinkt dramatisch

Der Welt geht das Kupfer aus. Das ist kein Witz und darüber sollte man sich Gedanken machen, auch wenn der Kupferpreis gerade drei äußerst schwache Monate hinter sich hat. Das bietet Chancen für Anleger. Die Gründe für das niedrigere Angebot sind vielfältig: Zum einen sinken die Kupfergrade in den Minen kontinuierlich. Somit müssen die Betreiber mehr Material bewegen, um die gleiche Menge an Kupfer zu erhalten. In der Folge steigen die Kosten. Und obwohl die Unternehmen ihre Bemühungen zur Entdeckung neuer Vorkommen intensivieren, sind die Ergebnisse mager (mehr hier). Auf der anderen Seite steigt die Nachfrage dank Erneuerbarer Energien und dem Wachstum der Elektroauto-Industrie rasant. Allein die Photovoltaik-Industrie dürften in den kommenden Jahren knapp 600.000 Tonnen Kupfer zusätzlich nachfragen - pro Jahr natürlich! Die Analysten von BMO Capital Markets rechnen damit, dass der Markt im Jahr 2025 ein Defizit von 3 Mio. Tonnen aufweisen wird, aktuell befindet er sich etwa im Gleichgewicht. Somit dürften die Kufperpreise in den kommenden Jahren steigen und der Wert von Kupferassets ebenso.

Beschluss zum Baubeginn, Produktionsstart im Q3 2019

Nevada Copper 0,48 CAD | 0,32 Euro; CA64128F1099) befindet sich in diesem Markt in einer vorteilhaften Position. Mit Pumpkin Hollow besitzt das Unternehmen das einzige voll genehmigte und finanzierte Projekt in Nordamerika. In den vergangenen Monaten haben die Kanadier die Vorarbeiten abgeschlossen ...

