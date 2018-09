Die britische Regierung wollte am Montag Berichte über eine mögliche Verlängerung der Amtszeit von Notenbankchef Mark Carney nicht bestätigen. Der Gouverneur der Bank of England habe in der Vergangenheit gesagt, dass er 2019 zurücktreten werde und "das ist weiterhin der Plan", sagte ein Regierungssprecher in London vor Journalisten. Auf die Frage, ob die Regierung Carney gerne länger im Amt haben möchte, sagte er, Premierministerin Theresa May finde, dass Carney gute Arbeit geleistet habe.

Kurz zuvor hatte der britische Fernsehsender BBC über Gespräche zwischen der Notenbank und dem Finanzministerium um einen möglichen Verbleib Carneys auf dem Chefposten über den derzeit angepeilten Termin im Juni 2019 hinaus berichtet. Hintergrund seien die nur schleppend voranschreitenden Brexit-Verhandlungen. Man setze auf Carney als Krisenmanager und wolle abwarten, bis man Nachfolgekandidaten ein klares Bild davon geben könne, wie die künftigen Beziehungen zur Europäischen Union aussehen werden.

Es gebe aber noch keine Vereinbarung und bei einer möglichen Verlängerung könnte es um weit weniger als ein Jahr gehen, hieß es bei der BBC. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass Carney einer Verlängerung positiv gegenüber stehe. Unterdessen steige der Druck auf ihn seitens der Politik, Klarheit darüber zu schaffen, ob er länger bleibt oder nicht./tos/jsl/nas

