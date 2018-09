DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des "Labor Day" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.912,30 +0,35% +7,28% Euro-Stoxx-50 3.393,65 +0,02% -3,15% Stoxx-50 3.045,63 +0,11% -4,16% DAX 12.344,41 -0,16% -4,44% FTSE 7.494,23 +0,83% -3,32% CAC 5.409,97 +0,06% +1,83% Nikkei-225 22.707,38 -0,69% -0,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,19 +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,94 69,80 +0,2% 0,14 +19,1% Brent/ICE 78,03 77,42 +0,5% 0,39 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.201,53 1.201,44 +0,0% +0,09 -7,8% Silber (Spot) 14,52 14,54 -0,1% -0,02 -14,3% Platin (Spot) 789,25 787,90 +0,2% +1,35 -15,1% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,2% -0,00 -20,8%

Mit leichten Gewinnen zeigen sich die Ölpreise. Hier kommt es nach den Abgaben vom Freitag zu einer Erholung. Gestützt wird das Sentiment dabei von den Entwicklungen im Iran. "Die Exporte des dritggrößten Ölförderes innerhalb der Opec fallen schneller als gedacht", sagt Analyst Stephen Brennock von PVM Oil Associates. Und mit weiteren Sanktionen seitens der USA könnte ein deutlicherer Rückgang noch bevorstehen, ergänzt der Teilnehmer. Der Goldpreis kann weiterhin nicht von den gestiegenen Sorgen profitieren und tendiert um die Marke von 1.200 Dollar je Feinunze.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten geht es auch zu Beginn der neuen Woche nach unten - wenn auch mit gebremstem Tempo. "Die Märkte bleiben aus Sorge vor weiteren protektionistischen Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump angespannt", umreißen die Marktstrategen der Societe Generale die Stimmungslage. Zur Wochenmitte könnte Trump ernst machen mit bereits angedrohten weiteren Strafzöllen auf chinesische Waren und außerdem hängt die Sorge vor Strafzöllen auf Autoimporte aus Europa weiter über dem Markt. Zudem dürften die Gespräche über ein zukünftiges Handelsabkommen mit Kanada kompliziert bleiben, nachdem Trump dem nördlichen Nachbarn am Wochenende mit einem Ausschluss aus dem Freihandelsabkommen Nafta gedroht hat. Ab Mittwoch soll allerdings weiterverhandelt werden. Am Aktienmarkt ist die Nachrichtenlage dünn. Unter Abgabedruck stehen erneut Automobilwerte, der Sektor verliert 0,9 Prozent und ist damit größter Verlierer. Die Umstellung auf ein weltweit einheitliches Testverfahren (WLTP) gilt ab dem 1. September und stellt die deutschen Hersteller vor größere Probleme. Daimler korrigierte deswegen bereits die Gewinnprognose für das laufende Jahr, bei BMW warten Kunden länger auf die 7er-Reihe und Marken des VW-Konzerns wie Porsche, Audi und VW melden ebenfalls Einschränkungen bei der Verfügbarkeit. Aber auch der unterschwellig brodelnde Handelsstreit macht die Anleger vorsichtig. VW geben um 1,9 Prozent nach, BMW fallen um 0,9 Prozent und Daimler um 1,1 Prozent. In der dritten Reihe geht es für Mologen 12,2 Prozent nach unten. Das Biotech-Unternehmen sammelt durch eine Kapitalerhöhung und eine Wandelanleihe frisches Geld ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:36 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1615 +0,16% 1,1606 1,1624 -3,3% EUR/JPY 129,03 +0,13% 128,74 128,84 -4,6% EUR/CHF 1,1262 +0,14% 1,1257 1,1262 -3,8% EUR/GBP 0,9017 +0,45% 0,8991 0,8953 +1,4% USD/JPY 111,08 -0,02% 110,92 110,84 -1,4% GBP/USD 1,2883 -0,31% 1,2908 1,2984 -4,7% Bitcoin BTC/USD 7.242,09 -0,5% 7.235,30 6.954,77 -47,0%

Die türkische Lira berappelt sich leicht, der Dollar kommt vom Tageshoch bei 6,74 auf 6,61 Lira zurück. Neue Inflationsdaten aus der Türkei sind zwar schlecht ausgefallen, allerdings nicht ganz so übel wie befürchtet. Die türkische Zentralbank hat derweil eingeräumt, dass sie Risiken für die Preisstabilität sieht. Sie will alle Instrumente zur Bewahrung der Preisstabilität nutzen. Ob dies auch Zinserhöhungen umfasst, wie von Analysten gefordert, ist indes unklar. Immerhin hat die Bank angekündigt, ihre geldpolitische Haltung auf der September-Sitzungen anzupassen. Derweil stehen in anderen Schwellenländern die Währungen zum Dollar weiter unter Druck, was Unsicherheit schürt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit den ostasiatischen Aktienmärkten ist es am Montag abwärts gegangen. Allerdings zeigte sich die Schanghaier Börse von ihren Tagestiefs deutlich erholt und verzeichnete schließlich nur noch kleine Verluste. Dennoch schreckten die Teilnehmer vor Engagements zurück, weil die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über ein Handelsabkommen bis zur ursprünglichen Frist am Freitag nicht zum Abschluss gekommen sind. Dies sorgte für erhebliche Enttäuschung, hatten die Börsianer doch nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko mit einer Ausweitung auf ganz Nordamerika gehofft. Auch deshalb stieg wieder die Sorge wegen einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Markt in Japan konnte sich den Sorgen um die globalen Handelskonflikte nicht entziehen. Im Handelsverlauf rückte der Yen etwas vor, womit sich die Verluste am Aktienmarkt leicht ausweiteten. Zu den gemiedenen Branchen gehörten Stahl und Energie. Die chinesischen Börsen lagen bereits den vierten Handelstag in Folge im Minus. Neben dem Dauerthema Handelsstreit mit den USA setzte auch der frisch publizierte chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe keinen freundlichen Akzent. Mit einem August-Wert von 50,6 blieb er gerade noch im Expansionsbereich, lag aber unter dem Juli-Wert. In der Vorwoche hatten offizielle Daten eine Zunahme der Dynamik ausgewiesen. In Südkorea drückten vor allem die Schwergewichte den Markt nach unten. So fielen Samsung und Posco um jeweils mehr als 1,5 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am Kreditmarkt treten zum Start in die Woche zunächst auf der Stelle. Die Creditstrategen der Commerzbank schließen nicht aus, dass es in den kommenden Tagen zu weiteren Mittelabflüssen kommen kann, die für Druck auf die Prämien sorgen könnten. Zudem rechnen sie damit, dass die Emittenten, wie bereits in der Vorwoche zu beobachten, Finanzierungsfenster nach der Sommerpause weiter nutzen werden. Eine solche Entwicklung dürfte die Ausweitungstendenz bei den Spreads unterstützen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW kann Ermittlungen in Abgas-Fall gegen Bußgeld beenden - Zeitung

BMW will einem Zeitungsbericht zufolge ein Bußgeld von rund 10 Millionen Euro für die Verwendung einer unzulässigen Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung zahlen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft München I sei die Verwendung ein Versehen und keine Absicht gewesen, berichtet die Süddeutsche Zeitung. BMW habe aber intern Aufsichtspflichten verletzt, was geahndet werden soll. Ob BMW zahle oder es auf ein Gerichtsverfahren ankommen lasse, sei offen.

DHL baut Paketnetzwerk in der Schweiz auf

Die Deutsche Post reagiert auf das starke E-Commerce-Wachstum mit einem Markteintritt der Tochter DHL ins Schweizer Paketgeschäft. Wie der Konzern mitteilte, baut DHL in der Schweiz ein eigenes Paketnetzwerk auf. Die neu gegründete DHL Parcel (Switzerland) AG konzentriere sich auf den Versand von Paketen innerhalb der Schweiz.

Ministerium: Bislang keine Anhaltspunkte für Betrug bei VW-Benzinern

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sieht bisher keine Anhaltspunkte dafür, dass Volkswagen auch bei Benzinern Abgastests manipuliert haben soll. Es handele sich um bereits bekannte Vorwürfe und diesen sei das Kraftfahrtbundesamt nachgegangen, erklärte die Behörde am Montag. Die Bild am Sonntag hatte zuvor berichtet, der VW-Abgasskandal könnte eine neue Dimension erreichen und Volkswagen, Audi und Porsche hätten auch bei Benzinern mit Betrugssoftware Abgaswerte geschönt.

Norma besetzt neuen COO-Posten mit Schaeffler-Manager Klein

Der Verbindungstechnikspezialist Norma schafft zur Absicherung der Wachstumsstrategie das Vorstandsressort eines Chief Operating Officer (COO). Der Aufsichtsrat betraute den Manager Friedrich Klein zum 1. Oktober mit der Aufgabe. Klein kommt vom Autozulieferer Schaeffler und war dort zuletzt Leiter des Unternehmensbereichs, in dem Wälzlager produziert und entwickelt werden.

IPO-Kandidat SIG verspricht attraktive Dividendenpolitik

Der Anbieter für aseptische Verpackungen und Abfüllanlagen SIG Combibloc strebt zurück an die Börse und will seinen Aktionären dabei eine "attraktive" Dividendenpolitik bieten. Rolf Stangl, CEO des Konzerns aus dem schweizerischen Neuhausen, sieht eine besondere Stärke von SIG in dem Geschäftsmodell, das "vorhersehbare und wiederkehrende" Erträge bietet.

Werbekonzern WPP bestätigt: Mark Read wird neuer Chef

Der Werbekonzern WPP hat bestätigt, dass der langjährige WPP-Manager Mark Read den Chefposten übernimmt. Dow Jones Newswires hatte zuvor von einer informierten Person erfahren, dass Read Nachfolger des im April ausgeschiedenen CEOs Martin Sorrell werden soll.

IPO/China-Startup Meituan plant Bewertung von 55 Mrd USD - Kreise

Eines der beliebtesten Internet-Startups Chinas steht vor einem milliardenschweren Börsengang. Meituan Dianping werbe derzeit für sein IPO, das das Unternehmen mit knapp 55 Milliarden US-Dollar bewerten könnte, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

