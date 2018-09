Der Impfstoff-Entwickler Evotec AG nimmt wieder an einige Investoren-Konferenzen teil: Goldman Sachs 8th Annual Biotech Symposium, London, UK Datum: Freitag, 07. September 2018Veranstaltungsort: London, UKTeilnehmer: Enno Spillner, Chief Financial Officer J.P. Morgan Cazenove Pan-European Small/Mid Cap Conference, London, UK Datum: Mittwoch, 12. September 2018Veranstaltungsort: London, UKTeilnehmer: Enno Spillner, Chief Financial Officer Morgan Stanley 16th Annual Global Healthcare Conference, New York, USA Datum: Donnerstag, 13. bis 14. September 2018; Präsentation: 14. September 2018, 19.00...

Den vollständigen Artikel lesen ...