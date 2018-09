Mainz (ots) - Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!



Sonntag, 9. September 2018, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Heute verwandelt sich das Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" in Deutschlands größten Open-air-Tanzpalast.



Gäste: Joachim Llambi, Ireen Sheer, Olaf der Flipper, Fantasy, Leonard, Maximilian Arland, Linda Fäh, Adiama, Amigos, Die Cappuccinos, Jörg Bausch, Bernhard Brink, Wolfgang Trepper, Funky Monkeys und andere.











Sonntag, 16. September 2018, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Der "ZDF-Fernsehgarten" präsentiert seine vorletzte Folge der Saison 2018. Andrea Kiewel begrüßt musikalische Gäste und stellt interessante Themen vor.



Gäste: Deine Freunde, Yannick Bovy, Julian David, Parallel, Marie Wegener, Bottle Boys, Stereoact feat. Sarah und andere. Und die Zuschauer haben wieder die Möglichkeit, ein Auto zu gewinnen.



Als weiteren Programmpunkt zeigt Jeanette Marquis angesagte Rezepte und die neuesten Trends in der Küche. Seit über 30 Jahren präsentiert der "ZDF-Fernsehgarten" ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm aus Show, Artistik, Sport, Servicethemen und vor allem jeder Menge Musik. Die Sendung wurde als "die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow" in das "Guinness-Buch der Rekorde" aufgenommen.











Sonntag, 23. September 2018, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Heute eröffnen Andrea Kiewel und der "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg die Oktoberfest-Saison 2018 mit einem zünftigen Fest, Spiel, Spaß und guter Laune.



Gäste: Andy Borg, voXXclub, Die jungen Zillertaler, Die Draufgänger, Claudia Jung, Antonia aus Tirol, DDC Breakdance, Da Rocka & da Waitler, Die Schürzenjäger, Dorfrocker und andere.



Letzte Folge "ZDF-Fernsehgarten" der Saison 2018.



