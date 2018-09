Das Analysehaus RBC hat British American Tobacco von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 3900 auf 3400 Pence gesenkt. Die "Next Generation Products", die schneller wachsen als das Kerngeschäft mit Zigaretten, seien weniger margenstark, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus resultierten eine entsprechend ungünstige Konstellation für die Profitabilität und die Abstufung der Aktie./mf/bek Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-09-03/13:54

ISIN: GB0002875804