Deutsche Industrie verliert im August an Schwung

Das verarbeitende Gewerbe Deutschlands hat im August stärker an Fahrt verloren als zunächst berichtet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie sank auf 55,9 Punkte von 56,9 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war nur ein Indexrückgang auf 56,1 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Wachstum der Eurozone-Industrie geht im August weiter zurück

Das Wachstum der Industrie in der Eurozone hat sich im August ein weiteres Mal verlangsamt und fiel so schwach aus wie zuletzt im November 2016. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe sank auf 54,6 Punkte, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 54,6 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Griechische Wirtschaft wächst im zweiten Quartal

Die griechische Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2018 ihr Wachstum fortgesetzt, allerdings mit einer langsameren Gangart. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis Juni gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, wie Daten des griechischen Statistikdienstes zeigen. Im ersten Quartal war das BIP um 0,9 Prozent gewachsen. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 1,8 Prozent höher.

Türkische Inflationsrate steigt im August auf 17,90 Prozent

Die türkische Inflation hat sich im August beschleunigt, angetrieben durch steigende Transport- und Lebensmittelpreise inmitten der wachsenden Sorgen um die Wirtschaft des Landes. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 17,90 Prozent, nach 15,85 Prozent im Juli, wie die Statistikagentur berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 18,01 Prozent erwartet.

Türkische Zentralbank kündigt "notwendige Maßnahmen" an

Die türkische Zentralbank hat angesichts der steigenden Inflation angekündigt, dass sie Gegenmaßnahmen ergreifen will. "Wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen", erklärte die Zentralbank. Bei der Ratssitzung im September werde "die monetäre Haltung angepasst". Detailliertere Angaben enthielt die kurze Mitteilung nicht.

Merkel trifft Macron Freitag in Marseille

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag zu einem Treffen nach Frankreich mit Staatspräsident Emmanuel Macron reisen. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz bekannt. Das Treffen finde am Freitagnachmittag in Marseille statt. Zu dem geplanten Verlauf der Begegnung machte Seibert noch keine Angaben.

SPD und Scholz rutschen in Umfrage ab

Die SPD hat in einer aktuellen Umfrage an Boden verloren und liegt demnach nahezu gleichauf mit Grünen und AfD. Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer gab die SPD gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt auf 17 Prozent ab. Die Grünen legten hingegen um einen Prozentpunkt auf 16 Prozent und die AfD um zwei Punkte auf ebenfalls 16 Prozent zu, die höchsten Werte seit der Bundestagswahl.

Söder unterstützt Parteifreund Weber als Spitzenkandidat für Europawahl

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich hinter die sich abzeichnende Kandidatur von seinem Parteifreund Manfred Weber bei der Europawahl gestellt. "Er hat da viel geleistet, alles Gute. Meine Unterstützung hast Du dabei", sagte Söder bei einer Rede auf dem traditionsreichen Volksfest Gillamoos im bayerischen Abensberg.

Deutsche Justiz soll für internationale Wirtschaftsprozesse attraktiver werden

Mehrere Bundesländer wollen unter Federführung von Nordrhein-Westfalen und Hamburg die deutsche Justiz attraktiver für internationale Wirtschaftsprozesse machen. Dazu solle unter anderem Englisch als Verfahrenssprache ermöglicht werden, sagte der Justizminister von Nordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach (CDU), der Rheinischen Post. Die Prozesse sollten zügig und transparent geführt werden, etwa vor Oberlandesgerichten.

Madrid stellt Katalonien Abstimmung über mehr Autonomie in Aussicht

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat den Katalanen ein Referendum über mehr Autonomie für ihre Region in Aussicht gestellt, ein Unabhängigkeitsreferendum aber abgelehnt. In einem Radiointerview mit dem Sender Cadena SER sagte Sanchez, die Katalanen könnten über ein neues Statut für ihre Region abstimmen. Es gehe aber "um ein Referendum über die Autonomie, nicht über die Selbstbestimmung".

Xi: China investiert 60 Milliarden Dollar in Entwicklung Afrikas

Chinas Staatschef Xi Jinping hat Investitionen in Höhe von 60 Milliarden Dollar für die Entwicklung in Afrika angekündigt. Zu Beginn des China-Afrika-Forums in Peking sagte Xi am Montag, die Investitionen seien für die kommenden drei Jahre geplant. Im Paket seien 15 Milliarden Dollar als "Hilfen und zinslose Kredite" vorgesehen. Damit begegnete er Sorgen auf afrikanischer Seite, die Unterstützung der Volksrepublik könne zur Verschuldung des Kontinents führen.

Berichte: Japans Ölimporteure wollen Einfuhren aus dem Iran im Oktober aussetzen

Japans größte Erdöl-Unternehmen wollen Medienberichten zufolge ab Oktober die Einfuhr von Rohöl aus dem Iran aussetzen. Grund sei die Furcht vor Strafmaßnahmen der USA, berichteten die Nachrichtenagentur Jiji Press und anderen japanische Medien. Eine Ausnahmeregelung für den Import von iranischem Öl werde Tokio wohl nicht bekommen.

