Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Inditex vor Halbjahreszahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Einzelhändler verzeichne ein abnehmendes Wachstum, wie die Verringerung der Ziele für das Flächenwachstum zeige, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Für eine Ausweitung der Margen seien die Chancen eher gering, da unter anderem Investionen in den Online-Handel und ein aggressiverer Wettbewerb über die Preise belasteten./mf/bek Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-09-03/14:01

ISIN: ES0148396007